بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 03 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 03 تشرين الثاني 2020 11:11 ص

الأعرجي: الكاظمي بدأ يشعر بأن الانتخابات لن تجرى في موعدها المحدد خلال حزيران المقبل

الكاظمي
كشف نائب رئيس الوزراء الأسبق بهاء الأعرجي، عن فحوى اتصال هاتفي جرى بينه وبين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال الساعات الماضية.

وقال الأعرجي في تصريح صحفي، إن اتصالا هاتفيا جمعه مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمس الأول وتحدث إليه الأخير بأنه يريد انهاء مهمته في رئاسة الحكومة سريعا والوصول الى الانتخابات.

وأضاف الأعرجي، قلت للكاظمي إن الانتخابات لن تجرى في موعدها، مبينا أن الكاظمي رد علي وأكد أنه بدأ يشعر بأن الانتخابات لن تجرى في موعدها المحدد خلال حزيران 2021.

ولفت إلى أن القيادات الشيعية من الصف الأول لن تشارك في الانتخابات المقبلة بسبب قانون الانتخابات، مشيرا إلى أن القانون تم وضعه لتغيير الخارطة السياسية.
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