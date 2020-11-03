مخطط لعصابات إيران واستخباراتها لاختطاف وتصفية قادة المعارضة لنظام الولي الفقيه بالخارج

كشف تقرير نشره موقع إيراني مقرب من معسكر التيار الأصولي المتشدد، عن مخطط تقوده وزارة الأمن (الاستخبارات) لاعتقال واختطاف الشخصيات المعارضة للنظام الإيراني والتي تقيم عادة في الولايات المتحدة والدول الأوروبية.

وتحدث موقع ”جهان نيوز“ الذي يموله علي رضا زاكاني القيادي في التيار الأصولي عن عملية اغتيال نائب رئيس حركة النضال العربي لتحرير الأحواز، حبيب أسيود والذي تم اختطافه في تركيا الجمعة الماضي بمساعدة قطر.

وقال الموقع في تقريره إنه ”يجب انتظار اعتقال أشهر الشخصيات في المعارضة الإيرانية في أي لحظة“، مبينا أنه ”في الأشهر الأخيرة، أعلن قادة جماعات المعارضة الإيرانية لأصدقائهم وزملائهم أنهم لن يسافروا إلى الدول المجاورة لإيران لتجنب الوقوع في شرك قوات أمن النظام، بل ونشروا قائمة بالدول غير الآمنة“.

وكتب الموقع إنه ”بعد الاعتقال المباشر لزعيم تنظيم جيش العدل عبد الملك ريغي والصحافي روح الله زم، والمعارض جمشيد شارمهد، والآن مع اعتقال حبيب أسيود أحد قادة جماعة الأحواز المعارضة، تنوعت مجموعة اعتقالات المخابرات الإيرانية إلى حد كبير“.

تصفية المعارضين

وعبد الملك ريغي وهو زعيم جماعة جند الله البلوشية المعارضة جرى اختطافه بعد اعتراض طائرة كانت تقله من دبي إلى قرغيزستان في فبراير 2010، وجرى إعدامه شنقا في الـ 20 من يونيو/ حزيران من العام ذاته.

وفي منتصف أكتوبر / تشرين الأول 2019، أعلن الحرس الثوري عن اختطاف الصحفي المعارض روح الله زم، في دولة مجاورة، فيما أشارت التقارير إلى أن العملية تمت في العراق، وقد حكمت عليه السلطات القضائية بالإعدام في الـ 30 من يونيو/ حزيران الماضي، لكن الحكم لم ينفذ بعد.

وفي الأول من آب/ الماضي، قالت الأجهزة الأمنية الإيرانية، إنها اعتقلت زعيم جماعة ”تندر“ الإيرانية المعارضة “ جمشيد شارمهد“ الذي كان يقيم في الولايات المتحدة، فيما كشف تصريحات إيرانية أن عملية الاعتقال تمت في طاجيكستان، لكن الأجهزة الأمنية تنفي هذه الرواية وتؤكد أن الاعتقال تم داخل الأراضي الإيرانية.



وجمشيد شارمهد يبلغ من العمر 65 عاما ويحمل الجنسية الألمانية وكان مقيما في هذا البلد قبل أن يهاجر إلى الولايات المتحدة ويستقر في كاليفورنيا.

الاعتقالات بدول مجاورة

وأضاف التقرير الإيراني ”بالتزامن مع كل عملية اعتقال داخل إيران وخارجها، تم النظر إلى طريقة هذه الاعتقالات بطرق مختلفة، فإن الأجهزة الأمنية التي تناصب العداء لإيران ومن خلال وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية مثل: البي بي سي الفارسية، وقناة إيران إنترناشيونال، وراديو فردا، يحاولون التقليل من القيمة الاستخباراتية لهذه الاعتقالات، ويحاولون بشكل عام إبراز دور بعض الدول، مثل: تركيا والعراق وقطر وعمان وغيرها، كحليف أمني لإيران في هذه الاعتقالات“.

وزعم التقرير: ”من ناحية أخرى، فإن ظهور الاعتقالات يظهر أيضا أن الأشخاص المعتقلين يخرجون أولا من مخابئهم في دول أوروبية أو أمريكية ثم يتم القبض عليهم فجأة أثناء سفرهم إلى إحدى الدول المجاورة لإيران“.

وطرح التقرير سؤالا ”ما إذا كانت قوات الأمن الإيرانية تعتقل هذا العدد من الشخصيات المعادية لإيران بشكل متكرر ؟! فلماذا رغم هذا الأسلوب المتكرر ما زالت شخصيات المعارضة تدخل في شباك الأجهزة الأمنية الإيرانية بالخطأ ؟!“.

وأجاب الموقع في تقريره الذي يحمل طابعا أمنيا ”أنه قد تكون هناك عدة أسباب، أولا تمكنت إيران من إدخال الدول المجاورة لها في فترة تعاون استخباراتي مكثف، وهو في حد ذاته علامة على وجود قدرة إستراتيجية في مديري المخابرات الإيرانية وهو في الواقع نقطة قوية للغاية، بل تعتبر كبيرة، وتعني أهمية هذا التعاون أن إيران تمكنت من إنشاء شبكة كبيرة ودرع معلوماتية ضد الإرهابيين والشخصيات المعادية لإيران في منطقة جغرافية واسعة جدا في الدول المجاورة“.



وأضاف ليس من المستبعد أنه لم يكن هناك تعاون خاص، وحتى أجهزة أمن تلك الدول لم تكن على علم بهذه المسألة، لذلك لا يمكن ربط جميع الاعتقالات بشكل قاطع بالتعاون الثنائي“.

وتابع التقرير ”ما زلنا لا نستطيع القول، إننا نتعامل مع نهج أمني متكرر، وفي قلب هذه الطريقة التي تبدو متكررة توجد حيل معلومات فريدة ومحددة، وأحد هذه الأساليب هو الخداع الاستخباري الذي ظهر في هذه الاعتقالات، فإن كل هؤلاء سافروا إلى دولة أخرى بثقة تامة من أجل لقاء ووجدوا أنفسهم فجأة في عهدة قوات الأمن الإيرانية“.

واعتبر أن ”فوق كل هذا الخداع الاستخباري لاعتقال الأشخاص المعارضين الإيرانيين، هو الخداع الذي تتعرض له أجهزة الحماية الخاصة بهم من جهاز الأمن الإيراني“.

وخلص التقرير إلى أنه“يمكن الاستنتاج أنه وفقا للتكتيكات الاستخبارية المختلفة التي تنفذها إيران لاعتقال معارضيها، وفي الواقع فإن هذه الأنواع من الاعتقالات، على الرغم من مظاهرها المتشابهة، لن تتوقف فحسب، يجب انتظار اعتقال أشهر الشخصيات في المعارضة الإيرانية في أي لحظة“.

الإعدام

من جهته، توقع الدبلوماسي الإيراني السابق والمحلل السياسي، هادي أفقهي، أن يواجه حبيب اسيود حكم الإعدام عندما يعترف خلال عملية استجوابه.

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وقال أفقهي في حديث له ”مصير حبيب أسيود سيكون وفق القوانين عندما يعترف، فمصيره الإعدام دون شك، وهذا تقرره السلطة القضائية، أي إرهابي يقوم بأعمال إرهابية أدت إلى استشهاد مواطنين حكمه الإعدام، وهذا قانون مشرع دوليا“.

ودافع أفقهي عن عمليات الاعتقال والاختطاف التي تقوم بها الأجهزة الأمنية الإيرانية بالخارج ضد المعارضين، معتبرا أن هذه ”العمليات التي تقوم بها إيران هي وفق القوانين الدولية لاسترداد المجرمين الذي يؤذون الجمهورية الإسلامية وأمنها ومصالحها وأتباعها وقيمها“.