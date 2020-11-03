خبير قانوني يكشف عن المواد التي خالفتها الحكومة بتأخيرها صرف الرواتب

كشف الخبير القانوني علي التميمي، عن المواد القانونية التي خالفتها الحكومة الاتحادية خلال تأخير صرف رواتب الموظفين لشهر تشرين الاول الماضي.

وقال التميمي ، ان “تأخير صرف الرواتب يخالف المواد ٣ و٢٣ و ٢٥ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواد ٢ و ٦ و٧ من ميثاق العهد الدولي والحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تؤكد على حق العيش وواجب الدولة توفير الأجور مقابل العمل”، لافتا الى ان “الدستور العراقي أكد في المواد ١٥ و٢٢ و٣٣ على حق العمل وحق العيش وإلزام الدولة بذلك،”

واضاف انه ” ليس من مسؤولية الموظفين أن يكون هناك عجز مالي مبينا ان استمرار ذلك سيؤدي إلى جرائم ضد الإنسانية تفتك بالمجتمع”، مشيرا الى ان “تأخير صرف الرواتب يعد انتهاكا لحقوق الإنسان.

