كوجر : حكومة الكاظمي تنوي تمرير 2021 بالقروض وعدم إرسال الموازنة

كشف عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر ، عن عزم الحكومة عدم ارسال موازنة 2021 وتسييرها بالاعتماد على القروض، مؤكدا ان اللجنة ستحول دون مرور هذا المشروع.

وقال كوجر ان “قانون الاقتراض والمعونات الميسرة يشير الى ان الحكومة الكاظمي لاتنوي ارسال أي موازنة لعام 2021

واضاف ان “الكاظمي يحاول تسيير العام المقبل بالاعتماد على القروض”، مشيرا الى ان “اللجنة المالية ستصوت على قانون الاقتراض خلال اسبوعين وفق الحاجة الفعلية وليس الارقام التي طلبتها الحكومة.

واوضح كوجر ان “اللجنة ستحول دون مرور العام المقبل من دون موازنة ولن تسمح بمرور عامين من دون موازنة.

وكانت اللجنة المالية النيابية كشفت، امس الاول، عن عزم الحكومة استمرار مسلسل الاقتراض لستة اشهر وليس لنهاية العام الحالي، مبينا ان حاجتها الفعلية لما تبقى من العام الجاري لا يتجاوز 11 ترليون دينار.