بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 03 تشرين الثاني 2020
آخر الأخبار
الأمريكيون يختارون رئيسهم بعد ساعات.. وتقارير: ترامب قادر على حسم "الولاية الثانية" بالوثيقة.. لجنة الفساد تعتقل مستشار الكاظمي بالصورة.. إنقاذ طفلة بعد بقائها 91 ساعة تحت الأنقاض الذي خلفها زلزال إزمير ارتفاع عدد ضحايا زلزال تركيا إلى 100 شخصا إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة وحل الميليشيات.. انطلاق المحادثات الليبية العسكرية "5+5" بعد محاولات إقالة الحلبوسي.. حراك سياسي جديد لعزل رئيس الجمهورية برهم صالح من منصبه ماذا فعل ترامب وبايدن في الساعات الأخيرة قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية؟ الجبوري يدعو المتظاهرين من خريجي الكليات الصحية إلى عدم التجاوز الأعرجي: الكاظمي بدأ يشعر بأن الانتخابات لن تجرى في موعدها المحدد خلال حزيران المقبل "حمار" ديمقراطي و"فيل" جمهوري.. قصة شعارات انتخابات أمريكا
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 03 تشرين الثاني 2020 10:43 ص

كوجر : حكومة الكاظمي تنوي تمرير 2021 بالقروض وعدم إرسال الموازنة

جمال كوجر
كشف عضو  اللجنة المالية النيابية جمال كوجر ، عن عزم الحكومة عدم ارسال موازنة 2021 وتسييرها بالاعتماد على القروض، مؤكدا ان اللجنة ستحول دون مرور هذا المشروع.
وقال كوجر ان “قانون الاقتراض والمعونات  الميسرة يشير  الى ان الحكومة  الكاظمي لاتنوي ارسال أي موازنة لعام 2021
واضاف ان “الكاظمي يحاول تسيير العام  المقبل بالاعتماد على القروض”، مشيرا الى ان “اللجنة المالية ستصوت على قانون الاقتراض خلال اسبوعين وفق الحاجة الفعلية وليس الارقام التي طلبتها الحكومة.
واوضح كوجر ان “اللجنة ستحول دون مرور العام المقبل من دون موازنة ولن تسمح بمرور عامين من دون موازنة.
وكانت اللجنة المالية النيابية كشفت، امس  الاول، عن عزم الحكومة استمرار مسلسل الاقتراض لستة اشهر وليس لنهاية العام الحالي، مبينا ان حاجتها الفعلية لما تبقى من العام الجاري لا يتجاوز 11 ترليون دينار. 
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
1201914132455568980911

العراق ونيجيريا يعرقلان جهود أوبك لدعم أسعار النفط 03 تشرين الثاني 2020 01:27 م

رواتب كردستان

سلّم جديد لرواتب الموظفين مع تخفيض للدرجات العليا والمناصب الخاصة 03 تشرين الثاني 2020 01:21 م

علي التميمي

خبير قانوني يكشف عن المواد التي خالفتها الحكومة بتأخيرها صرف الرواتب 03 تشرين الثاني 2020 10:46 ص

المالية النيابية

المالية النيابية تكشف عن توجه حكومي لاعادة هيكلة سلم الرواتب لموظفي الدولة 03 تشرين الثاني 2020 10:41 ص

التغيير-بهار-محمود-فتاح

القانونية النيابية: قانون معادلة الشهادات لا يخدم البلاد ومن المعيب تشريعه 03 تشرين الثاني 2020 10:37 ص

ثامر ذيبان

المالية النيابية: البرلمان سيصوت على الاقتراض للرواتب والأدوية فقط 03 تشرين الثاني 2020 10:32 ص

زهرة-البجاري

البجاري: الحكومة لم تخبر البرلمان بمصير الاتفاقية الصينية وهناك محاولات لكشف المستور 03 تشرين الثاني 2020 10:29 ص

رياض-المسعودي (1)

التعليم النيابية: نواب وسياسيون حرفوا قانون معادلة الشهادات عن مساره الصحيح 03 تشرين الثاني 2020 10:25 ص

التعليقات