المالية النيابية تكشف عن توجه حكومي لاعادة هيكلة سلم الرواتب لموظفي الدولة

كشفت اللجنة المالية النيابية عن توجه حكومي لاعادة هيكلة سلم الرواتب لموظفي دوائر الدولة .



وقال مقرر اللجنة النائب احمد الصفار ، ان الحكومة بصدد اعادة هيكلة واعداد سلم الرواتب ، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن تقليص الفارق بين رواتب موظفي الدرجات العليا والدنيا "، مشيرا الى :" ان تقليص الرواتب سيقتصر على الدرجات العليا والمناصب الخاصة ".



واضاف الصفار :" ان هناك توجها لتعظيم الايرادات وترشيد النفقات واستبعاد النفقات غير الضرورية ، وايقاف الهدر مثل المخصصات غير المعلومة والايفادات والنثريات والضيافة "، مبينا :" ان الحكومة قدمت الورقة البيضاء للاصلاحات الاقتصادية التي تعتمد على الجانب الاكاديمي والعلمية وتضع سياسة مالية ضمن توقيت زمني ، لكنها تحتاج للتطبيق على ارض الواقع ".