القانونية النيابية: قانون معادلة الشهادات لا يخدم البلاد ومن المعيب تشريعه

أكدت اللجنة القانونية النيابية أن قانون معادلة الشهادات الذي أقره البرلمان لا يخدم العملية التعليمية مبينة أنه من المعيب على مجلس تشريع مثل هكذا قانون.



وقالت عضو اللجنة بهار محمود إن “قانون معادلة الشهادات الذي صوت عليه البرلمان قبل أيام، لا يخدم العملية التعليمية بمجملها، وخاصة الفقرة ١٢ منه، والتي تسمح للنواب والوزراء والدرجات الخاصة بالدراسة خلال مدة الوظيفة، وهو أمر غير مقبول، وسيكون (من المعيب) على مجلس النواب تشريع مثل هكذا قانون”.



وأضافت أن “الفقرة ١٢ من القانون يجب أن تلغى، كونها فصلت على مقاس بعض الأشخاص”، داعية وزارة التعليم العالي الى “عدم تنفيذ هذا القانون وإرسال التعديلات عليه”.