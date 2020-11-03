المالية النيابية: البرلمان سيصوت على الاقتراض للرواتب والأدوية فقط

أكدت اللجنة المالية النيابية، ، ان الحكومة معنية بصرف رواتب الموظفين وليس مجلس النوب، مشيرة الى ان البرلمان سيصوت على قانون الاقتراض لتمرير الرواتب والادوية فقط.

وقال عضو اللجنة ثامر ذيبان ، ان “الحكومة هي الجهة المعنية بصرف رواتب الموظفين وليس البرلمان”، لافتا الى ان “الحكومة يقع على عاتقها تأمين رواتب الموظفين وعدم جعلها ورقة ضغط تجاه البرلمان.

واضاف ان “تصريحات الحكومة ووزير المالية حول الازمة الحالية متضاربة وهذا يمثل نوعا من التخبط”، مبينا ان “اللجنة المالية ترفض ان تكون ازمة الرواتب ورقة ضغط او ابتزاز للبرلمان.