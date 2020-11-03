البجاري: الحكومة لم تخبر البرلمان بمصير الاتفاقية الصينية وهناك محاولات لكشف المستور

أعلنت عضو لجنة الطاقة النيابية، زهرة البجاري خطتها لمتابعة مصير الاتفاقية الصينية العراقية، مبينة ان الحكومة لم تزود البرلمان باي معلومات عنها حتى الان.

وقالت البجاري ان “حكومة الكاظمي ذهبت بعقد العديد من الاتفاقيات الجديدة من دون الكشف عن مصير الاتفاقيات السابقة ومصيرها.

واضافت ان “البرلمان لم يتسلم حتى الان مصير الاتفاقية الصينية والاتفاقية الالمانية مع شركة سيمنز بمجال الطاقة”، مشيرة الى ان “اللجنة ستفتح ملف الاتفاقيتين الصينية والالمانية لمعرفة مصيرهما وهل هناك نية للحكومة بالتخلي عنها واللجوء الى اتفاقيات مع دول شركاتها اقل كفاءة.