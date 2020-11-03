ترامب: بايدن سيجلب مزيدا من الإرهابيين إلى أمريكا

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، مرشح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، أنه سيجلب مزيدا من الإرهابيين إلى بلاده.



وكتب ترامب، في تغريدة عبر "تويتر": "سيزيد جو بايدن اللاجئين من الدول الإرهابية بنسبة 700٪. ستربك خطته مجتمعاتك وتحول ميشيجان ومينيسوتا وويسكونسن والغرب الأوسط بأكمله إلى مخيم للاجئين".

وأضاف: "أنا أحمي عائلاتكم، وأبعد الإرهابيين المتطرفين عن بلادنا".

وفيما يخص المواطنين الأمريكيين من أصول أفريقية قال ترامب: "لمدة 47 عامًا ، هاجم جو بايدن الأمريكيين السود بشراسة. ووصف الشباب السود بأنهم "مفترسون خارقون".



وأكمل: "إلى كل أمريكي أسود: أطلب تصويتك. هذه فرصتك الوحيدة لإظهار رأيك في قرار بايدن بمهاجمتك وسجنك وخيانتك".