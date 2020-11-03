المالية النيابية: العجز الخاص بالرواتب يقدر بنحو 3.5 تريليون دينار شهرياً

أعلنت اللجنة المالية النيابية، ، ان العجز المالي الخاص بالرواتب يقدر بنحو 3.5 تريليون دينار شهرياً، محملة الحكومة مسؤولية توفير الرواتب ودفعها.

وقال مقرر اللجنة احمد الصفار ان “الرواتب من مسؤولية الحكومة حصراً، واللجنة المالية والبرلمان وافقوا على الاقتراض الأولي شرط تقديم الموازنة ورقة إصلاحية خلال مدة 60 يوماً.

واضاف ان “قانون تمويل العجز بمثابة قانون موازنة مصغر”، موضحا ان “العجز المالي الخاص بالرواتب يقدر بنحو 3.5 تريليون دينار شهرياً.