بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 03 تشرين الثاني 2020
آخر الأخبار
الأمريكيون يختارون رئيسهم بعد ساعات.. وتقارير: ترامب قادر على حسم "الولاية الثانية" بالوثيقة.. لجنة الفساد تعتقل مستشار الكاظمي بالصورة.. إنقاذ طفلة بعد بقائها 91 ساعة تحت الأنقاض الذي خلفها زلزال إزمير ارتفاع عدد ضحايا زلزال تركيا إلى 100 شخصا إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة وحل الميليشيات.. انطلاق المحادثات الليبية العسكرية "5+5" بعد محاولات إقالة الحلبوسي.. حراك سياسي جديد لعزل رئيس الجمهورية برهم صالح من منصبه ماذا فعل ترامب وبايدن في الساعات الأخيرة قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية؟ الجبوري يدعو المتظاهرين من خريجي الكليات الصحية إلى عدم التجاوز الأعرجي: الكاظمي بدأ يشعر بأن الانتخابات لن تجرى في موعدها المحدد خلال حزيران المقبل "حمار" ديمقراطي و"فيل" جمهوري.. قصة شعارات انتخابات أمريكا
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 03 تشرين الثاني 2020 10:12 ص

نائب: اقتراض الحكومة 41 ترليون دينار سيتسبب بانهيارً اقتصادي

أحمد حمة رشيد
أكد عضو اللجنة المالية النيابية احمد حمة رشيد، ان العراق سيواجه انهياراً اقتصاديا في حال الموافقة على قانون الاقتراض بـ 41 ترليون دينار.

وقال رشيد في تصريحات صحفية، ان  البرلمان جهة تشريعية رقابية والحكومة جهة تنفيذية في صرف الرواتب، “مبينا ان “الحكومة تمارس أسلوب الضغط لتغطية فشلها فيما يتعلق بموضوع الرواتب.
واضاف رشيد ان “الحكومة فشلت في برنامجها الإصلاحي وتحاول التنصل عن مسؤولياتها تجاه المواطن”، معتبرا التصريحات السابقة للحكومة عن استرجاع الأموال والسيطرة على المنافذ “مجرد ابواق اعلامية.

وتابع ان “الحكومة تمتنع عن ارسال مشروع قانون الموازنة”، مشيرا الى ان “العراق سيكون امام انهيار اقتصادي في حال الموافقة على 41 ترليونا في قانون الاقتراض.
واوضح ان “الحكومة فشلت في اعداد مشروع قانون الموازنة”، لافتا الى ان “الورقة البيضاء قديمة بحلة جديدة وقد تم ذكر اغلب فقراتها في 2017  و هي عبارة عن فقرات ذكرها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي سابقا.

واكد رشيد ان “مجلس النواب جهة تشريعية وغير مسؤولة عن توزيع الرواتب، وتامين الرواتب يقع على عاتق الحكومة”، مشيراً الى ان “الورقة البيضاء عبارة عن فقرات ذكرها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي سابقا.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
1201914132455568980911

العراق ونيجيريا يعرقلان جهود أوبك لدعم أسعار النفط 03 تشرين الثاني 2020 01:27 م

رواتب كردستان

سلّم جديد لرواتب الموظفين مع تخفيض للدرجات العليا والمناصب الخاصة 03 تشرين الثاني 2020 01:21 م

علي التميمي

خبير قانوني يكشف عن المواد التي خالفتها الحكومة بتأخيرها صرف الرواتب 03 تشرين الثاني 2020 10:46 ص

جمال كوجر

كوجر : حكومة الكاظمي تنوي تمرير 2021 بالقروض وعدم إرسال الموازنة 03 تشرين الثاني 2020 10:43 ص

المالية النيابية

المالية النيابية تكشف عن توجه حكومي لاعادة هيكلة سلم الرواتب لموظفي الدولة 03 تشرين الثاني 2020 10:41 ص

التغيير-بهار-محمود-فتاح

القانونية النيابية: قانون معادلة الشهادات لا يخدم البلاد ومن المعيب تشريعه 03 تشرين الثاني 2020 10:37 ص

ثامر ذيبان

المالية النيابية: البرلمان سيصوت على الاقتراض للرواتب والأدوية فقط 03 تشرين الثاني 2020 10:32 ص

زهرة-البجاري

البجاري: الحكومة لم تخبر البرلمان بمصير الاتفاقية الصينية وهناك محاولات لكشف المستور 03 تشرين الثاني 2020 10:29 ص

التعليقات