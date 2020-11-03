وفاة نزيل مضرب عن الطعام في سجن لإصلاح الكبار في أربيل

أفادت الهيئة العليا لحقوق الإنسان في إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، وفاة أحد النزلاء في سجن لإصلاح الكبار في محافظة أربيل.



وقال رئيس الهيئة ضياء بطرس في تصريح صحفي، إن السجناء في إصلاحية أربيل قد بدأوا بالاعتصام والإضراب عن الطعام منذ الـ 11 من شهر تموز الجاري بهدف الضغط على السلطات في الإقليم لإسراع بإصدار مشروع قانون العفو العام.



وبيّن أن السجين الذي مات اليوم قد نقلت جثته الى الطب العدلي ومازال التحقيق جاريا لكشف الملابسات التي ادت الى الوفاة.



وأشار بطرس إلى أن هؤلاء المعتصمين عن الطعام يطالبون بتحسين اوضاعهم واصدار عفوا عام يشملهم.