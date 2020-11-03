برلمانية: عدم إقـرار قانون المحكمة الاتحادية سيؤخر موعد إجراء الانتخابات

حذرت اللجنة القانونية النيابية من :" ان تأخر اقرار قانون المحكمة الاتحادية سيؤخر موعد اجراء الانتخابات، وذلك للحاجة الماسة الى مصادقة النتائج والطعون الانتخابية " .



وقالت عضو اللجنة النائبة الماس فاضل ، ان " قانون المحكمة الاتحادية هو العمود الفقري لجميع التشريعات العراقية ، لان المحكمة هي المسؤولة عن تفسير القوانين والمصادقة على نتائج الانتخابات واتخاذ القرارات في دستورية القوانين واجراءاتها التشريعية ".



واضافت ان " اللجنة تنتظر مقترحات الكتل السياسية للمضي بقراءة القانون قراءة ثانية ، حيث الخلافات السياسية مازالت قائمة حول عدد الفقهاء وتحقق النصاب "، مبينة ان "كافة تشريعات القوانين التي يقرها مجلس النواب ، واولها قانون الانتخابات ، تتوقف على اقرار قانون المحكمة الاتحادية ".



وكان مجلس النواب انهى ، في جلسته الاولى للفصل التشريعي الجديد مطلع ايلول الماضي ، القراءة الاولى لمشروع تعديل قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 ، الذي اعدته رئاسة الجمهورية.