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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 03 تشرين الثاني 2020 10:09 ص

برلمانية: عدم إقـرار قانون المحكمة الاتحادية سيؤخر موعد إجراء الانتخابات

الماس فاضل
حذرت اللجنة القانونية النيابية من :" ان تأخر اقرار قانون المحكمة الاتحادية سيؤخر  موعد اجراء الانتخابات، وذلك للحاجة الماسة الى مصادقة النتائج والطعون الانتخابية " .

 وقالت عضو اللجنة النائبة الماس فاضل ،  ان " قانون المحكمة الاتحادية هو العمود الفقري لجميع التشريعات العراقية ، لان المحكمة هي المسؤولة عن تفسير القوانين والمصادقة على نتائج الانتخابات واتخاذ القرارات في دستورية القوانين واجراءاتها التشريعية ".

واضافت ان " اللجنة تنتظر مقترحات الكتل السياسية للمضي بقراءة القانون قراءة ثانية ، حيث الخلافات السياسية مازالت قائمة حول عدد الفقهاء وتحقق النصاب "، مبينة ان  "كافة تشريعات القوانين التي يقرها مجلس النواب ، واولها قانون الانتخابات ، تتوقف على اقرار قانون المحكمة الاتحادية ". 

وكان مجلس النواب انهى ، في جلسته الاولى للفصل التشريعي الجديد مطلع ايلول الماضي ، القراءة الاولى لمشروع تعديل قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 ، الذي اعدته رئاسة الجمهورية.
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