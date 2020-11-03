نائب يحذر من انفجار شعبي نتيجة تأخر رواتب الموظفين

حذر عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية برهان المعموري، من انفجار شعبي نتيجة تأخر رواتب الموظفين ، مؤكدا ان رهن صرفها بالاقتراض دليل على فشل السياسة المالية.



وقال المعموري في بيان صحفي : " ان العائلة العراقية عانت بسبب التذبذبات الاقتصادية الناتجة عن السياسات المالية الخاطئة المتبعة ، ما تسبب باتساع فجوة عدم الثقة بين المواطنين من جهة وبين المتصدين للقرار المالي في البلاد من جهة اخرى ".



واضاف ،:" ان البلاد فيها من مصادر الايرادات ما يجعلها في مصاف الدول الغنية ، لكن الفساد وسوء التخطيط كانا اهم العوامل التي ادت لان يصبح الاقتصاد المحلي عرضة للانهيار في اي لحظة "، مبينا :" ان رهن صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين بالاقتراض يدل على فشل السياسة المالية للبلاد ".



وحذر المعموري ، من غليان الشارع الذي قد ينذر بانفجار شعبي بوجه الحكومة ، داعيا الى تصحيح مسار السياسة المالية قبل فوات الاوان ، و اتخاذ اجراءات فورية تعيد ثقة المواطن بحكومته ، مؤكداً ضرورة تبني سياسة تضع تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين على رأس اولوياتها وعدم المساس بها او تأخيرها مستقبلاً.