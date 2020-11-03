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الثلاثاء, 03 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 03 تشرين الثاني 2020 10:04 ص

نائب يحذر من انفجار شعبي نتيجة تأخر رواتب الموظفين

النائب-عن-تحالف-سائرون-برهان-المعموري
حذر عضو  لجنة الخدمات والاعمار النيابية  برهان المعموري، من انفجار شعبي نتيجة تأخر رواتب الموظفين ، مؤكدا   ان رهن صرفها بالاقتراض دليل على فشل السياسة المالية.

وقال المعموري  في بيان صحفي : " ان  العائلة العراقية عانت بسبب التذبذبات الاقتصادية الناتجة عن السياسات المالية الخاطئة المتبعة ، ما تسبب باتساع فجوة عدم الثقة بين المواطنين من جهة وبين المتصدين للقرار المالي في البلاد من جهة اخرى ".

واضاف ،:" ان  البلاد فيها من مصادر الايرادات ما يجعلها في مصاف الدول الغنية ، لكن الفساد وسوء التخطيط كانا اهم العوامل التي ادت لان يصبح الاقتصاد المحلي عرضة للانهيار في اي لحظة "، مبينا  :" ان  رهن صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين بالاقتراض يدل على فشل السياسة المالية للبلاد ".

 وحذر المعموري ، من غليان الشارع الذي قد ينذر بانفجار شعبي بوجه الحكومة ، داعيا  الى تصحيح مسار السياسة المالية قبل فوات الاوان ، و اتخاذ  اجراءات فورية تعيد ثقة المواطن بحكومته ، مؤكداً ضرورة تبني سياسة تضع تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين على رأس اولوياتها وعدم المساس بها او تأخيرها مستقبلاً.
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