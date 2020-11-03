إغلاق 35 مخيماً للنازحين في بغداد وكركوك وكردستان.. وعودة 58 ألف عائلة نازحة

أعلن المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، عودة 58 ألف عائلة نازحة إلى مناطقها في المحافظات المستعادة.

وقال مجيد، إنه تم إغلاق 35 مخيماً للنازحين في بغداد وكركوك وإقليم كردستان.

وكان وكيل وزارة الهجرة والمهجرين كريم النوري أكد في سبتمبر الماضي أن معوقات عديدة تمنع عودة النازحين إلى مناطق سكناهم، منها أمنية وخدمية وعشائرية أو خلافات أخرى، مشيراً إلى أن الوزارة عازمة على وضع خطة بالتعاون مع وزارة التخطيط من أجل عودة النازحين إلى ديارهم وتوفير الحياة الكريمة لهم.

على صعيد آخر، أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي تمديد عمل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في العراق 3 سنوات.

أمنياً، أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق، أمس، إلقاء القبض على إرهابيين اثنين في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى. وقالت الوكالة في بيان صحفي: إن ذلك جاء في عملية خاطفة نفذتها مفارزها بإسناد قوة من استخبارات عمليات ديالى خلال 24 ساعة.

وأضافت أن العملية نتج عنها إلقاء القبض على إرهابيين اثنين من منفذي مجزرة الخيلانية بقضاء المقدادية التي راح ضحيتها الشيخ علي فاضل الكعبي و4 من أفراد عائلته.

وأكدت الوكالة أنه تحددت مطلوبيتهما وفق أحكام الإرهاب لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابية التي عملا فيها ضمن ما يسمى قاطعي كركوك وديالى ولاية العراق.

وأشارت إلى أنه تم تدوين أقوالهما بالاعتراف بجريمتهما النكراء وستتم إحالتهما للقضاء لينالا جزاءهما العادل.

وكان 5 أشخاص من عائلة واحدة قد قتلوا بانفجار جثة مفخخة في قرية الخيلانية بمحافظة ديالى عندما حاول أفراد بالعائلة سحب جثة أحد أبنائها، قتل من قبل تنظيم داعش الإرهابي من مكانها وتبين أنها مفخخة من قبل التنظيم في 27 أكتوبر الماضي.

من جانبه، علق مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في العراق، جنين بلاسخارت، الجمعة، على قرار الحكومة العراقية بشأن اغلاق المزيد من مخيمات النازحين.

وذكر المكتب في بيان، أن "الحكومة العراقية اعلنت عزمها إغلاق العديد من مخيمات النازحين في العراق بحلول نهاية عام 2020. وقد تم بالفعل إغلاق عدد من المخيمات ودمجها خلال الأيام القليلة الماضية، وقد أشارت الحكومة إلى أنه من المتوقع إغلاق المزيد من المخيمات".

وأضاف البيان، أن "هذه القرارات تم اتخاذها بشكل مستقل عن الأمم المتحدة، التي لا تشارك في القرارات الحكومية المتعلقة بوضع مخيمات النازحين. وتقع المسؤولية الأساسية فيما يتعلق بحماية النازحين ورفاههم على عاتق الحكومات الوطنية والسلطات المحلية".

وأكد البيان، أن "الأمم المتحدة تدعم عودة النازحين الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة. وتلتزم الأمم المتحدة بولايتها في التنسيق مع الحكومة بشأن قضايا المساعدة الإنسانية، وتعمل على ضمان حصول النازحين الذين غادروا المخيمات والذين يعودون إلى ديارهم على الدعم اللازم في طريق عودتهم وعند وصولهم".

وأشار البيان، إلى أن "الأمم المتحدة تتابع التطورات عن كثب، وهي على اتصال مستمر مع الحكومة العراقية بشأن التخطيط لإيجاد حلول دائمة وطويلة الأجل لجميع النازحين الضعفاء في العراق".