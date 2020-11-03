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الثلاثاء, 03 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 03 تشرين الثاني 2020 09:12 ص

مجلس النواب يكشف حقيقة تسلم أعضائه راتب شهرين

مجلس النواب

نفت الدائرة الاعلامية في مجلس النواب، ما تداولته بعض الصفحات والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تسلم أعضاء مجلس النواب وعناصر الحماية لرواتب شهر تشرين الأول الماضي.

وقالت الدائرة في بيان، "تنفي الدائرة الاعلامية في مجلس النواب جملة وتفصيلا ما تم تداولته في بعض الصفحات والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بشان تسلم اعضاء مجلس النواب وعناصر الحماية لرواتب شهر تشرين الاول الماضي..

وتود الدائرة التأكيد بأن جميع السيدات والسادة النواب وموظفي المحلس وعناصر الحماية لم يتسلموا رواتب شهر تشرين الاول حتى الآن كما هو الحال في جميع الوزارات ومؤسسات الدولة.. وننوه الى ان رواتب مجلس النواب لشهر ايلول الماضي قد تم اطلاقها بالتزامن مع اطلاق رواتب الوزارات والهيئات والمؤسسات وليس قبلها".

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