موجة جديدة لإرهاب التأسلم السياسي.. أنباء عن هجوم على كنيس يهودي في النمسا وتبادل إطلاق النار

استنكر مراقبون، قيام عصابات التأسلم السياسي بأعمال إرهابية في النمسا، واستهداف كنيس يهودي ولا تزال العمليات الأمنية جارية حتى اللحظة.

وقالوا إنها موجة ارهابية حاقدة من جانب كارهي الأديان تجاه كل الأديان السماوية، ولذلك بدأت ضرباتهم العشوائية ضد الدين اليهودي، وكنيس يهودي في النمسا وعمليات طعن في فرنسا وألمانيا وكندا قبل ذلك.

وحذروا من مغبة هذه الموجة وإعلام الفتنة، الذي يقوده تيار الاخوان وقطر ومحور الشر، في تأجيج حرب دينية لتحقيق مكاسب رخيصة.



وكان قد أكد متحدث باسم الشرطة، إن انتشارا كبيرا للشرطة جاري في وسط فيينا، فيما أفادت صحيفة "كرونين تسايتونج" بوقوع هجوم على كنيس وإطلاق أعيرة نارية.

وقالت الصحيفة إن الهجوم وقع في الشارع الذي يضم الكنيس الرئيسي في المدينة. وأفادت وسائل إعلام أخرى بإطلاق أعيرة نارية في منطقة ساحة شويدينبلاتز المجاورة.

وذكرت الشرطة على حسابها في تويتر أن "إصابات عديدة في وسط فيينا ونشرنا كل القوات المتاحة". وأضافت أن وسط فيينا شهد تبادلا لإطلاق النار وننصح المواطنين بتجنب المنطقة.

وأفادت هيئة الإذاعة العامة النمساوية بعملية واسعة النطاق للشرطة في كنيس يهودي في فيينا، وإطلاق أعيرة نارية.

ولا تزال التفاصيل الكاملة للهجوم على الكنيس اليهودي في النمسا غائبة حتى اللحظة لكنه هجوما ارهابيا من جانب عصابات تكره الأديان وتخدم قطر وتنظيم الإخوان وايران وكافة التنظيمات الإرهابية المتطرفة سنية وشيعية وحاقدة على الغرب.

أ.ي