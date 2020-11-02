ضربة سعودية جديدة في رأس إيران.. بن فرحان: ممارسات الملالي تسببت في زعزعة الأمن

الرياض تدعو المجتمع الدولي لمراقبة سلوك طهران



تمثل الانتقادات السعودية لنظام الملالي الإرهابي الحاكم في طهران قلقا مستمرا، بسبب النفوذ العربي والدولي للمملكة وصدق التصريحات الدبلوماسية التي تخرج من الرياض تجاه إرهاب إيران.

فعلى مدى سنوات طويلة، أعطت السعودية الفرصة لطهران المرة تلو الأخرى، لكن الجارة التي يديرها نظام إرهابي لم تتحرك بعيدا عن الارهاب والطائفية ونسج المؤامرات للمملكة. وعليه توالت الانتقادات من جانب السعودية للنظام الإيراني الإرهابي وتصرفاته.

وكان قد أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن ممارسات النظام الإيراني تسببت في زعزعة الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، وجاء ذلك خلال مشاركته في لقاء خليجي ألماني، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية.

وقال الوزير السعودي: نتطلع مع شركائنا في المجتمع الدولي الأخذ بعين الاعتبار مسببات التوتر الحاصل في المنطقة والمتمثلة بمخالفة النظام الإيراني للمواثيق والمعاهدات الدولية وإصراره على التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.

واتهم، بن فرحان، النظام الإيراني بدعم ميليشيات طائفية متطرفة، وتهديد الملاحة الدولية. وفي أكتوبر الماضي، أكد وزير الخارجية السعودي أنه أينما توجد المشاكل في العالم تجد إيران.

وقال أيضا وفق تقرير العربية، وخلال ظهور افتراضي في مركز أبحاث أميركي إن إيران تواصل زعزعة استقرار المنطقة بدعم الميليشيات والإرهابيين، مشيرا إلى أن أزمة اليمن بسبب ميليشيات الحوثي ودعم إيران لها.

في نفس السياق، قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، في تصريحات سابقة، إن البرنامجين النووي والصاروخي لإيران يمثلان تهديدا كبيرا للمنطقة. وذكر الوزير السعودي، على هامش انطلاق الحوار الاستراتيجي بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، أن بلاده "ستواصل التصدي لزعزعة إيران لاستقرار المنطقة.

مراقبون، قالوا إن الرياض تمثل حجر عثرة للمشروع الإرهابي الإيراني في الشرق الأوسط، وتوقعوا أن تدفع طهران ثمنا مدويا لهذا مستقبلا

أ.ي