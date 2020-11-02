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الإثنين, 02 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 02 تشرين الثاني 2020 04:13 م

ذيبان: البرلمان سيصوت على قانون الاقتراض لتمرير الرواتب والأدوية فقط

مجلس النواب
قال ثامر ذيبان عضو اللجنة المالية النيابية، إن الحكومة هي الجهة المعنية بصرف رواتب الموظفين وليس البرلمان، لافتا إلى أن الحكومة يقع على عاتقها تأمين رواتب الموظفين وعدم جعلها ورقة ضغط تجاه البرلمان.

وأضاف أن تصريحات الحكومة ووزير المالية حول الأزمة الحالية متضاربة وهذا يمثل نوع من التخبط، مبينا أن اللجنة المالية ترفض أن تكون أزمة الرواتب ورقة ضغط أو ابتزاز للبرلمان.

وتابع: أن البرلمان سيصوت على قانون الاقتراض لتمرير الرواتب والأدوية فقط.

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