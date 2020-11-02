بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 02 تشرين الثاني 2020
آخر الأخبار
مرصد الحريات الصحفية يكشف: حرق وتهديد واختطاف وقتل ضد الصحفيين والإعلاميين في العراق ذيبان: البرلمان سيصوت على قانون الاقتراض لتمرير الرواتب والأدوية فقط إصابات بين صفوف متظاهري المهن الطبية أمام وزارة الصحة نائب: الحكومة العاجزة عن دفع الرواتب يجب أن ترحل بعد تراجع الحراك البغدادي.. جماعات الحراك في محافظات وسط وجنوب العراق تؤكد حضورها بعد إحراز تقدم نسبي بين بغداد والرياض.. استنفار حلفاء إيران في العراق المالية النيابية ترفض قانون تمويل العجز المالي.. وحكومة الكاظمي في مأزق حرج متظاهرون في كربلاء ينددون بسياسات رئيس الوزراء الكاظمي "حقوق الإنسان" تدعو إلى حماية الصحفيين من الترهيب والقتل والاختفاء القسري النقل: تخصيص رحلة طيران مباشرة إلى الهند في السابع من تشرين الثاني الجاري
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 02 تشرين الثاني 2020 04:05 م

إصابات بين صفوف متظاهري المهن الطبية أمام وزارة الصحة

اضراب الأطباء

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بوقوع إصابات بين المتظاهرين الذين خرجوا أمام مبنى وزارة الصحة في بغداد.

وقال المصدر، إن "خريجي المجموعة الطبية تظاهروا أمام مبنى وزارة الصحة في بغداد والقوات الامنية فرقت التظاهرات، ما اسفر عن اصابة 15 متظاهرا".

من جانبه وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة سيف البدر، إن "العشرات من خريجي المهن الطبية، تظاهروا اليوم امام مبنى وزارة الصحة، فيما رفعوا مطالب شمولهم بمخصصات الخطورة وغيرها".

واضاف، ان "10 اشخاص من المتظاهرين حاولوا اقتحام سور الوزارة وتم ارجاعهم الى مكان التظاهرة".

وتظاهر اصحاب المهن الطبية صباح اليوم امام مبنى وزارة الصحة في بغداد، ودعوا الى اعتصام يطالب بالتعيين أسوة بخريجي الكليات الطبية والحصول على استثناء بهذا الصدد.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
تظاهرة

متظاهرون في كربلاء ينددون بسياسات رئيس الوزراء الكاظمي 02 تشرين الثاني 2020 01:07 م

محتجون

خريجو كليات الهندسة يغلقون الطريق إلى "نفط البصرة" 28 تشرين الأول 2020 11:42 ص

تظاهرات

متظاهرون في ديالى يقطعون طريقا دوليا يربط العراق بإيران 20 تشرين الأول 2020 01:53 م

محتجون

محتجون يغلقون شركة نفط ذي قار للمطالبة بالتعيينات 18 تشرين الأول 2020 01:14 م

جامعة السليمانية

طلبة "السليمانية" يتظاهرون للمطالبة بافتتاح الجامعة 04 تشرين الأول 2020 02:10 م

مصفى كربلاء

محتجون يغلقون مصفى ذي قار في الناصرية 21 أيلول 2020 09:54 ص

مصطفى الكاظمي

محافظ حلبجة: تسليم مذكرة تضم عدداً من المطالب إلى الكاظمي 12 أيلول 2020 01:32 م

قطع طريق

محتجون يقطعون طريق مستودع الفاو النفطي احتجاجا على عدم تشغيلهم 07 أيلول 2020 09:12 ص

التعليقات