إصابات بين صفوف متظاهري المهن الطبية أمام وزارة الصحة

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بوقوع إصابات بين المتظاهرين الذين خرجوا أمام مبنى وزارة الصحة في بغداد.

وقال المصدر، إن "خريجي المجموعة الطبية تظاهروا أمام مبنى وزارة الصحة في بغداد والقوات الامنية فرقت التظاهرات، ما اسفر عن اصابة 15 متظاهرا".

من جانبه وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة سيف البدر، إن "العشرات من خريجي المهن الطبية، تظاهروا اليوم امام مبنى وزارة الصحة، فيما رفعوا مطالب شمولهم بمخصصات الخطورة وغيرها".

واضاف، ان "10 اشخاص من المتظاهرين حاولوا اقتحام سور الوزارة وتم ارجاعهم الى مكان التظاهرة".

وتظاهر اصحاب المهن الطبية صباح اليوم امام مبنى وزارة الصحة في بغداد، ودعوا الى اعتصام يطالب بالتعيين أسوة بخريجي الكليات الطبية والحصول على استثناء بهذا الصدد.



