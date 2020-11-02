بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 02 تشرين الثاني 2020
آخر الأخبار
مرصد الحريات الصحفية يكشف: حرق وتهديد واختطاف وقتل ضد الصحفيين والإعلاميين في العراق ذيبان: البرلمان سيصوت على قانون الاقتراض لتمرير الرواتب والأدوية فقط إصابات بين صفوف متظاهري المهن الطبية أمام وزارة الصحة نائب: الحكومة العاجزة عن دفع الرواتب يجب أن ترحل بعد تراجع الحراك البغدادي.. جماعات الحراك في محافظات وسط وجنوب العراق تؤكد حضورها بعد إحراز تقدم نسبي بين بغداد والرياض.. استنفار حلفاء إيران في العراق المالية النيابية ترفض قانون تمويل العجز المالي.. وحكومة الكاظمي في مأزق حرج متظاهرون في كربلاء ينددون بسياسات رئيس الوزراء الكاظمي "حقوق الإنسان" تدعو إلى حماية الصحفيين من الترهيب والقتل والاختفاء القسري النقل: تخصيص رحلة طيران مباشرة إلى الهند في السابع من تشرين الثاني الجاري
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 02 تشرين الثاني 2020 01:01 م

"حقوق الإنسان" تدعو إلى حماية الصحفيين من الترهيب والقتل والاختفاء القسري

اضطهاد الصحفيين
دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، إلى حماية الصحفيين ومواصلة التحقيقات بالاعتداءات المرتكبة بحقهم وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة وإنهاء حالة الإفلات من العقاب.

واستذكرت المفوضية في بيان،  "اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين الذي يصادف في الثاني من شهر تشرين الثاني, الصحفيين الذين تعرضوا لحالات الترهيب والقتل والاختفاء القسري ، ومنعهم من أداء واجبهم الإعلامي وإيصال المعلومة إلى الجمهور".

ودعت إلى "تكاتف الجهود من قبل الجهات الأمنية والقضائية لمواصلة التحقيقات بالاعتداءات المرتكبة بحق الصحفيين وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة وإنهاء حالة الإفلات من العقاب، وذلك من أجل توفير بيئة آمنة تحفظ حقوقهم وتساهم في أداء دورهم ورسالتهم الإعلامية وترسيخ حرية التعبير والرأي وإرساء قيم مجتمعية تحمي حقوق الإنسان من الانتهاك".

وطلبت المفوضية من "منظمات المجتمع المدني والاتحادات المهنية بتنسيق جهودها والبحث عن السبل والخطوات والتدابير الملموسة التي ينبغي اتخاذها من أجل تعزيز التصدي لظاهرة الإفلات من العقاب فيما يتعلق بالجرائم والاعتداءات ضد الصحفيين".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
مجلس النواب

ذيبان: البرلمان سيصوت على قانون الاقتراض لتمرير الرواتب والأدوية فقط 02 تشرين الثاني 2020 04:13 م

الخطوط-الجوية-العراقية

النقل: تخصيص رحلة طيران مباشرة إلى الهند في السابع من تشرين الثاني الجاري 02 تشرين الثاني 2020 12:23 م

مجلس النواب

الجبهة العراقية تكشف حقيقة طرح مرشح لمنصب رئيس مجلس النواب 02 تشرين الثاني 2020 12:03 م

ساحة التحرير

الحزب الشيوعي: مخابرات دولية تقف وراء إزالة الخيم من ساحة التحرير 02 تشرين الثاني 2020 11:28 ص

ميناء

النزاهة: صفقات فساد كبيرة وهدر للمال العام في شركة الموانئ العراقية 02 تشرين الثاني 2020 11:20 ص

هيئة-نزاهة (1)

النزاهة توضح تفاصيل ضبط مسؤول بعقارات الدولة متلبساً بالرشوة في ذي قار 02 تشرين الثاني 2020 09:45 ص

كردستان

الاقليم يحيل 11 شركة للمحاكم وينذر 49 اخرى بقطاع الاتصالات 02 تشرين الثاني 2020 09:44 ص

اقتراض

المالية النيابية: الحكومة تنوي الاستمرار بمسلسل القروض لستة اشهر اخرى 02 تشرين الثاني 2020 09:43 ص

التعليقات