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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 02 تشرين الثاني 2020 12:23 م

النقل: تخصيص رحلة طيران مباشرة إلى الهند في السابع من تشرين الثاني الجاري

الخطوط-الجوية-العراقية
أعلنت وزارة النقل، اليوم الإثنين، تخصيص رحلة مباشرة إلى الهند في السابع من تشرين الثاني الجاري.

وقالت الوزارة في بيان، إن "الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية خصصت رحلة جوية مباشرة ستنفذها احدى طائرات اسطول الناقل الوطني من بغداد الى دلهي يوم السبت الموافق 7/تشرين الثاني /2020".

وأضاف مدير عام الشركة فلاح حسن، بحسب البيان، أنه "استناداً لتوجيهات وزير النقل الكابتن ناصر حسين الشبلي تم استحصال الموافقات الرسمية لتنفيذ الرحلة وجدولتها بالتاريخ المذكور على جدول رحلات الشركة".

وتابع حسن على "المسافرين الراغبين بحجز تذاكر السفر على متن هذه الرحلة، مراجعة مكتب حجز السعدون المركزي حصراً لغرض تثبيت الحجز".
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