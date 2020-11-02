ارتفاع عدد ضحايا زلزال تركيا لـ 79 قتيلا ونحو 962 مصابا

كشف مسؤولون أتراك، اليوم الاثنين، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب مدينة أزمير غربي البلاد إلى 79 قتيلا.



وقال مسؤولون، إن 79 قتلوا جميعهم في إزمير، في حين لقي شابان حتفهما على جزيرة ساموس اليونانية.



وأضاف المسؤولون أنه تم استئناف جهود الإنقاذ في ثماني بنايات بمدينة إزمير غربي البلاد.



وذكرت إدارة الطوارئ والكوارث في تركيا في وقت سابق أن السلطات وزعت أكثر من 3500 خيمة و13 ألف سرير لتوفير أماكن أيواء للمتضررين، مضيفة أن 962 شخصا أصيبوا في الزلزال.