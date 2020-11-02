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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 02 تشرين الثاني 2020 12:03 م

الجبهة العراقية تكشف حقيقة طرح مرشح لمنصب رئيس مجلس النواب

مجلس النواب

نفت الجبهة العراقية، اليوم الاثنين، طرح اسم أي مرشح لمنصب رئيس مجلس النواب، فيما أكدت أن هذا الأمر محصور بيد قيادة وأعضاء الهيئة العامة للجبهة.

وقال المتحدث باسم الجبهة النائب محمد الخالدي، إن "الجبهة العراقية تعمل وفق خارطة طريق ذات رؤية وتسلسل واضح في طريق تصحيح المسار التشريعي بعيدا عن التخندقات الحزبية او المكوناتية".

وبين أن "الجبهة لديها سلسلة اجتماعات أجرتها بالمرحلة السابقة مع عدد من القيادات والقوى الوطنية من المكون الشيعي وتعقبها اليوم ضمن حركة التنسيق والتواصل السياسي لقاءات اخرى مع قيادات القوى السياسية الوطنية المختلفة في اقليم كردستان".

وأضاف الخالدي، أن "الجبهة وضمن عملها الجماعي ورفضها للتفرد بالقرارات وبحسب نظامها الداخلي المتفق عليه فقد تركت جزئية اختيار اسم مرشح لشغل اي منصب تنفيذي او تشريعي بقيادة واعضاء الهيئة العامة في الجبهة ومن بينها تقديم اسم مرشح منصب رئيس مجلس النواب".

وتابع: أن "هذا الموضوع حتى اللحظة لم يتم طرحه بشكل رسمي على اعتبار ان هناك أولويات للعمل داخل الجبهة وبحال الاتفاق داخل الهيئة العامة على اي اسم فسيتم تقديمه بشكل شفاف وواضح الى القوى السياسية الوطنية والرأي العام".

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