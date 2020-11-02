بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 02 تشرين الثاني 2020
آخر الأخبار
مرصد الحريات الصحفية يكشف: حرق وتهديد واختطاف وقتل ضد الصحفيين والإعلاميين في العراق ذيبان: البرلمان سيصوت على قانون الاقتراض لتمرير الرواتب والأدوية فقط إصابات بين صفوف متظاهري المهن الطبية أمام وزارة الصحة نائب: الحكومة العاجزة عن دفع الرواتب يجب أن ترحل بعد تراجع الحراك البغدادي.. جماعات الحراك في محافظات وسط وجنوب العراق تؤكد حضورها بعد إحراز تقدم نسبي بين بغداد والرياض.. استنفار حلفاء إيران في العراق المالية النيابية ترفض قانون تمويل العجز المالي.. وحكومة الكاظمي في مأزق حرج متظاهرون في كربلاء ينددون بسياسات رئيس الوزراء الكاظمي "حقوق الإنسان" تدعو إلى حماية الصحفيين من الترهيب والقتل والاختفاء القسري النقل: تخصيص رحلة طيران مباشرة إلى الهند في السابع من تشرين الثاني الجاري
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 02 تشرين الثاني 2020 11:54 ص

"سومو" تكشف عن مجموع الصادرات والإيرادات النفطية العراقية

النفط
أعلنت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، عن مجموع الصادرات والإيرادات النفطية العراقية خلال شهر تشرين الأول الماضي.

وأوضحت الشركة في بيان، اليوم الاثنين، كمية الصادرات من النفط الخام بلغت 89.15 مليون برميل، بإيرادات بلغت نحو 3.43 مليار دولار أمريكي.

وأشارت إلى أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الأول الماضي، من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت حوالي 86 مليون برميل، فيما بلغت الكميات المصدرة من حقول كركوك عبر ميناء جيهان نحو 2.87 مليون برميل.

 وبينت الشركة، أن المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ 2.87 مليون برميل، وبلغ معدل سعر البرميل الواحد 38.48 دولار.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
جلال طالباني

الثقافة: نقاشات مع أسرة طالباني لحسم موعد اليوم الوطني للعراق 02 تشرين الثاني 2020 10:45 ص

انتحار

الداخلية: ارتفاع نسبة الانتحار فى العراق بعد الحرب ضد الإرهاب 02 تشرين الثاني 2020 10:12 ص

ديالى

معلم متقاعد يطلق النار على نفسه في المقدادية بديالى 02 تشرين الثاني 2020 09:44 ص

202010090831143114

تعطيل دوام المدارس لمدة 30 يوما في كردستان بسبب تزايد الإصابات بكورونا 01 تشرين الثاني 2020 03:21 م

قطار بغداد المعلق

وزارة النقل تبحث مع وفدي شركتين فرنسية وكورية جنوبية تنفيذ قطار بغداد المعلق 01 تشرين الثاني 2020 02:47 م

مصرف الرشيد

مصرف الرشيد يعيد فتح فرعين في مدينة الموصل 01 تشرين الثاني 2020 02:42 م

البرلمان

لجنة نيابية: ايرادات عقارات الدولة وماء بغداد لا تتجاوز 175 مليارا والحقيقي 600 مليار 01 تشرين الثاني 2020 11:06 ص

البيض

الزراعة النيابية تطالب بفرض عقوبات على منتجي البيض بعد ارتفاع الأسعار 01 تشرين الثاني 2020 10:50 ص

التعليقات