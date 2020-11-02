"سومو" تكشف عن مجموع الصادرات والإيرادات النفطية العراقية

أعلنت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، عن مجموع الصادرات والإيرادات النفطية العراقية خلال شهر تشرين الأول الماضي.



وأوضحت الشركة في بيان، اليوم الاثنين، كمية الصادرات من النفط الخام بلغت 89.15 مليون برميل، بإيرادات بلغت نحو 3.43 مليار دولار أمريكي.



وأشارت إلى أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الأول الماضي، من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت حوالي 86 مليون برميل، فيما بلغت الكميات المصدرة من حقول كركوك عبر ميناء جيهان نحو 2.87 مليون برميل.



وبينت الشركة، أن المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ 2.87 مليون برميل، وبلغ معدل سعر البرميل الواحد 38.48 دولار.