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الإثنين, 02 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 02 تشرين الثاني 2020 11:36 ص

وكالة الاستخبارات: الإطاحة بإرهابيين اثنين من منفذي مجزرة الخيلانية

اعتقال
أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الاثنين، الإطاحة بمتهمين اثنين، بتنفيذ مجزرة الخيلانية بقضاء المقدادية في محافظة ديالى.

وأفاد بيان للوكالة، بأن "مفارزها المتمثلة بمديريتي تقنيات الوكالة واستخبارات ومكافحة ارهاب ديالى وبإسناد قوة من استخبارات عمليات ديالى نفذت عملية استخباراتية خاطفة خلال 24 ساعة".

وأضاف، أنه "خلال العملية تم القاء القبض على إرهابيين اثنين من منفذي مجزرة الخيلانية بقضاء المقدادية التي راح ضحيتها الشيخ علي فاضل الكعبي واربعة من أفراد عائلته".

ولفت البيان إلى، أن "المتهمين كانا مطلوبين وفقاً لاحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابية التي عملا فيها ضمن ما يسمى قاطعي كركوك و ديالى ولاية العراق".

وأشار إلى أنه "تم تدوين أقولهما بالاعتراف بجريمتهما النكراء وستتم احالتهما للقضاء لينالا جزاءهما العادل".
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