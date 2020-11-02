الحزب الشيوعي: مخابرات دولية تقف وراء إزالة الخيم من ساحة التحرير

ذكر الحزب الشيوعي العراقي، أن هناك مخابرات دولية تقف وراء إزالة الخيم من ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

وقال القيادي البارز بالحزب جاسم الحلفي، إن مخابرات دولية وبالتعاون مع سياسيين متنفذين تقف وراء ما جرى في ساحة التحرير، معتبرا إزالة الخيم بتلك الطريقة أمر مؤلم.



وأضاف الحلفي، أنه واهم من يعتقد بأن التظاهرات انتهت بإزالة الخيم، مشيرا إلى أن التظاهرات كالزجاج الذي يؤذي عندما يتكسر.

من جانب آخر كشف الحلفي عن أن الحزب الشيوعي يدرس حاليا خيار مقاطعة الانتخابات المقبلة، مرجحا أن تكون هناك مقاطعة شعبية واسعة للانتخابات.



وبشأن إمكانية تحالفهم مع التيار الصدري أكد الحلفي أن تحالفنا السابق مع تحالف سائرون كان انتخابيا.