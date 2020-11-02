عام على اندلاع انتفاضة الشعبين العراقي واللبناني.. أكدت الهوية الوطنية وغيرت قواعد اللعبة السياسية

قبل عام خرج الشعبان العراقي واللبناني في انتفاضة عارمة احتجاجا على الأوضاع المأساوية في البلدين وللمطالبة بالتغيير الشامل. المطالب التي رفعها الشعبان كانت واحدة تقريبا..

وتتمثل في رحيل الطبقة السياسية الطائفية الفاسدة ومحاسبة رموزها على جرائمهم.. إنهاء نظام المحاصصة الطائفية وإقامة نظام سياسي مدني حديث.. تحقيق الاستقلال الوطني وإنهاء الهيمنة الأجنبية على مقدرات البلاد وخصوصا من جانب إيران.

من جانبه، قال الكاتب السيد زهره، لا يمكن القول إن الانتفاضة في البلدين فشلت. فالانتفاضة حققت إنجازات يمكن اعتبارها تاريخية، وعلى الرغم من أنه لم يحدث حتى الآن تغيير عملي جذري ملموس بالبلدين، فإنها غيّرت قواعد العملية السياسية برمّتها ووضعت لها أسسا ومنطلقات جديدة.

وفي مقدمة إنجازات الانتفاضة أنها، لا نقول أعادت رسم، وإنما أكدت الهوية الوطنية للبلدين والشعبين. الانتفاضة بشعاراتها ومطالبها وروحها أكدت كيف إنه في وعي الشعبين الهوية الوطنية هي هوية عربية لا طائفية.

وأضاف، أنه في العراق ولبنان ظلت قوى هذه الطبقة تتبجح باستمرار بأن لها قاعدة شعبية طائفية تدعمها وتؤيدها، لكن الانتفاضة أثبتت أن الشعب بكل قواه وانتماءاته ليس طائفيا ولا يدعم قوى طائفية. ليس هذا فحسب بل إن في مقدمة مطالبه اجتثاث هذه القوى الطائفية.



وأشار إلى أن الانتفاضة قامت في الحقيقة بتعرية كل الطبقة السياسية وأظهرت كل جرائمها وأسقطت الهالة التي حاولت القوى الطائفية إحاطة نفسها بها.

كان حزب الله في لبنان وكذلك المليشيات الطائفية في العراق تصور نفسها على أنها فوق النقد وأن لديها حصانة، لكن الشعبين اللبناني والعراقي بددا هذا الوهم ببساطة وكان في مقدمة المطالب التي رفعاها تحجيم ومصادرة سلاح هذه القوى كشرط أساسي للإصلاح والتغيير الوطني الشامل المنشود.

وأكد أن الانتفاضة نجحت في حصار الطبقة السياسية الحاكمة وفضحت فسادها وجرائمها بحق الشعب والوطن، وأظهرت أنها هي بالذات سبب المآسي والمصائب في البلدين.

وأشار إلى أن الانتفاضة حددت الإرادة الشعبية في العراق ولبنان ورسمت بوضوح تام حدود الإصلاح ومعالم المستقبل الذي يريده الشعب.

والأهم من كل هذا أن الشعبين العراقي واللبناني كسرا جدار الصمت والخوف والتردد، وأظهرا أنهما عازمان على الكفاح من أجل التغيير والإصلاح.

وأضاف، أن الشعبان أظهرا أن الأوضاع القائمة لا يمكن أبدا أن تستمر ولا بد أن تتغير وأن هذه هي إرادة الشعب.