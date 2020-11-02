الثقافة: نقاشات مع أسرة طالباني لحسم موعد اليوم الوطني للعراق

كشفت وزارةُ الثقافة والسياحة والآثار، اليوم الاثنين، عن وجود نقاشات مع أسرة الزعيم الكردي الراحل جلال طالباني لحسم موعد اليوم الوطني للعراق.

وقال وزير الثقافة حسن ناظم، إن "الوزارة بذلت جهودا كبيرة في تحديد يوم الثالث من شهر تشرين الاول عيدا وطنيا للعراق، ليوضع على جدول اعمال اجتماع مجلس الوزراء ويصوت عليه في جلسته الاعتيادية التي عقدت في الاول من ايلول الماضي".

وأضاف، أن "المشروع ارسل الى مجلس النواب لقراءته والتصويت عليه لتحديد هذا اليوم كذكرى عزيزة على جميع العراقيين، مبينا انه تمت قراءته للمرة الاولى ومن ثم سحب في القراءة الثانية باعتراض من كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني كونه يتزامن مع ذكرى رحيل الزعيم الكردي جلال طالباني رئيس جمهورية العراق الاسبق، منوها بان وزارته بصدد اعادة النقاش مع المكون الكردي واسرة الرئيس الراحل لحسم موضوع اليوم الوطني العراقي".

يذكر أن اختيار يوم الثالث من شهر تشرين الأول ليكون يوما وطنيا للعراق، وذلك لان الموعد من العام 1932 قد شهد انتهاء الانتداب البريطاني على العراق وقبول عضوية البلاد في عصبة الأمم ليصبح الدولة التي تحمل الرقم 57 في المنظمة الدولية.