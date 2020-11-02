بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 02 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 02 تشرين الثاني 2020 10:12 ص

الداخلية: ارتفاع نسبة الانتحار فى العراق بعد الحرب ضد الإرهاب

انتحار
أكدت وزارة الداخلية، أن نسب الانتحار ارتفعت بعد الحرب ضد الإرهاب في أعوام ٢٠١٨ و ٢٠١٩، فيما أشارت إلى أن 50% من الأشخاص المقبوض عليهم يتعاطون مخدرات.

وقال مدير علاقات وإعلام الوزارة اللواء سعد معن في تصريح للتلفزيون الرسمي، إن "التقارير الأخيرة لحالات الانتحار في العراق عام 2018 بلغت 518 وفي 2019 بلغت 588".

وبشأن المتعاطين للمخدرات، أكد معن أن "٥٠ بالمئة من الأشخاص المقبوض عليهم يتعاطون مخدرات"، مشيرا إلى أن "الكرستال والكبتاكون تعتبر من أكثر انواع المخدرات خطرا".

وتابع: أن "العراق بلد متعاطي وليس منتج وتصلنا من مختلف الدول"، موضحا أن "مجموع المتهمين بقضايا المخدرات ٢٩٣٦ من ١/١ لغاية ٣٠/٩".
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