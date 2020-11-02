النزاهة توضح تفاصيل ضبط مسؤول بعقارات الدولة متلبساً بالرشوة في ذي قار

أوضحت هيئة النزاهة الاتحادية تفاصيل ضبطها مسؤولاً في عقارات الدولة بمحافظة ذي قار متلبساً بالرشوة، فيما دعت المواطنين للإبلاغ عن حالات الابتزاز وطلب الرشوة التي يتعرضون لها في دوائر الدولة.



واشارت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان الى أن ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة تمكنت من ضبط معاون مدير عقارات الدولة - فرع ذي قار بالجرم المشهود أثناء تسلمه مبلغ رشوةٍ مقابل عدم رفع التجاوز الواقع على قطعة أرضٍ واقعةٍ في منطقة الشامية، وعدم تنفيذ مضمون كتاب دائرة عقارات الدولة الموجه إلى بلديَّة الناصرية وقسم شرطة الإسكان الصناعي لرفع التجاوز.



وتابعت الدائرة " ن عمليَّة الضبط تمت بإشراف جهات إنفاذ القانون في المحافظة، وأسفرت عن ضبط المتهم بعد تسلمه مبلغ الدفعة الأولى من الرشوة، إذ سيق صحبة محضر الضبط المعزز بالمبرزات الجرميَّة المضبوطة، الذي نظمه الفريق، إلى قاضي محكمة التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة اللازمة بحقه.



