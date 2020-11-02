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الإثنين, 02 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 02 تشرين الثاني 2020 09:43 ص

المالية النيابية: الحكومة تنوي الاستمرار بمسلسل القروض لستة اشهر اخرى

اقتراض

كشفت اللجنة المالية النيابية، عن عزم الحكومة الاستمرار بالاقتراض لستة اشهر وليس لنهاية العام الحالي، مبينا ان حاجتها الفعلية لما تبقى من العام الجاري لا تتجاوز 11 ترليون دينار.


وقال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر  ان “الحكومة بينت في طلبها للقرض تامين رواتب الموظفين لنهاية 2020 الا ان واقع المبالغ المطلوبة مغاير للأمر.


واضاف ان “حاجة الحكومة لتامين الرواتب لنهاية العام لا تتجاوز 11 ترليون دينار”، مشيرا الى ان “المبالغ التي تطلبها الحكومة لغاية الان بعد المفاوضات هي 40 ترليون دينار.


واوضح كوجر انه “بعد التقصي من قبل اللجنة المالية وسبب اصرار الحكومة على تلك المبالغ الضخمة تبين انها تود  استمرار الاقتراض لستة اشهر ما يعني لشهرين اخرين من2021.


واشار الى ان “اللجنة تبحث عن سر استمرار القرض لغاية 2021 والوقوف على الاسباب الحقيقة وراء ذلك.

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