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الإثنين, 02 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 02 تشرين الثاني 2020 09:39 ص

التميمي: قانون معادلة الشهادات يخالف ثلاث مواد دستورية

علي التميمي




اكد الخبير القانوني علي التميمي، ان قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية يخالف ثلاث مواد دستورية.


وقال التميمي ، ان “القانون يخالف المواد ١٤ من الدستور المتعلقة بالمساواة في الحقوق والواجبات وايضا يخالف المادة ١٦ من الدستور العراقي المتعلقة بتكافؤ الفرص بين المواطنين وكذلك يخالف المادة ٣٤ من الدستور العراقي المتعلقة بتشجيع الدولة على البحث العلمي في الجامعات ومراعاة التفوق والنبوغ والإبداع”، لافتا الى ان “هذا القانون أعطى امتيازات للدرجات الخاصة وما فوق في الحصول على الشهادات.


واضاف ان “مصادقة رئيس الجمهورية على القانون شكلية وفق المادة ٧٣ ف ٣ من الدستور العراقي التي قالت اذا لم يصادق الرئيس فإن القانون يعتبر مصادق عليه بعد ١٥ يوما من وصوله لرئاسة الجمهورية”، مبينا ان “الحل هو الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا وان كانت الان معطلة لوجود نقص في تشكيلاتها لكن هذا الطعن سيرتب أثرا رجعيا عندما تحل مشكلة المحكمة الاتحادية.

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