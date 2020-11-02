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الإثنين, 02 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 02 تشرين الثاني 2020 09:38 ص

نائب : جملة من المشاكل تقف امام اجراء الانتخابات في موعدها المحدد

مفوضية الانتخابات



اكد  النائب محمد كريم،  ان هناك جملة من المشاكل التي تقف امام اجراء الانتخابات في موعدها المحدد، على الرغم من حسم بعض القضايا المهمة كالدوائر الانتخابية المتعددة.


وقال كريم ان “مشكلة الانتخابات لا تتعلق فقط بالازمة المالية الراهنة والتي تحول دون انجاز الكثير من المشاريع المهمة في العراق. 


وأضاف ان “عدم اكمال قانون الأحزاب وكذلك المحكمة الاتحادية، إضافة الى هيكلية مفوضية الانتخابات وشراء أجهزة التصويت والصناديق وتهيئة مراكز الانتخابات وتحديث بيانات الناخبين والشركات الفاحصة للأجهزة وكذلك الأوراق والمستلزمات الضرورية للتصويت كلها عوامل تؤثر على تحديد موعد الانتخابات.


 واشار الى ان “اجراء الانتخابات يحتاج الى تأمين مبالغ ورصدها لهذه العملية، وبالتالي فأن البلد بحاجة الى جهود مضاعفة من اجل اجراء عملية الاقتراع في موعدها.

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