نائب :بإمكان الحكومة الاقتراض لسد العجز في رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول





اكد عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، ان بإمكان الحكومة الاقتراض لسد العجز في رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول من دون انتظار تشريع قانون عجز موازنة 2020،» مبينا ان «الحكومة ينقصها تريليون ونصف التريليون دينار لتسديد الرواتب





, وقال أن «الحكومة ستلجأ للاقتراض لحين تشريع البرلمان قانون عجز الموازنة لأنه الحل الوحيد المتاح أمامها»، مؤكداً «ان القانون سيمضي للتصويت لوجود قناعة تامة لدى الجميع بضرورة منح الحكومة صلاحية الاقتراض والخلاف منحصر في المبلغ لا أكثر.



وأضاف كوجر ان «مشروع القانون لا يزال تحت الدراسة، وهناك اجتماعات ستعقد حوله واستضافات لمسؤولي البنك المركزي وباقي المصارف لمعرفة قدراتهم على الإقراض.



