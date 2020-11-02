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الإثنين, 02 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 02 تشرين الثاني 2020 09:25 ص

وزير سابق يدعو الحكومة الى دفع رواتب عدد من الوزارات لتخفيف المعاناة عن الناس

وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان

دعا وزير الشباب والرياضة الاسبق ، عبد الحسين عبطان،  الحكومة والمالية  الى دفع رواتب عدد من الوزارات "لتخفيف المعاناة عن الناس.

وقال  عبطان في بيان  أن وزارة المالية أنهت تسديد رواتب شهر أيلول  في 20/10، وباشرت بجباية عائدات النفط اليومية بحدود 130 مليار دينار يومياً، وهذا يعني وجود 1.5 تريليون دينار على أقل تقدير. 

وتساءل عبطان عن سبب عدم مباشرة الحكومة بدفع الرواتب لعدد من الوزارات وإكمال الأخرى بالتدريج لتخفيف المعاناة عن الناس وتوفير سيولة نقدية في الأسواق التي "تحتضر منذ أكثر من سنة.".

وكان  وزير المالية علي علاوي،  اعلن أنه في حال صوت مجلس النواب على قانون تمويل العجز ستطلق رواتب الموظفين بشكل مباشر، مرجحاً صرفها بعد أسبوعين "في حال لم يمض قانون تمويل العجز.

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