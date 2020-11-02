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الإثنين, 02 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 02 تشرين الثاني 2020 09:25 ص

مستشار بارزاني يتهم العبادي بسرقة 45 مليار دولار من ميزانية كردستان

العبادي



شن كفاح محمود المستشار الإعلامي في مكتب رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني،  هجوما على، رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي على خلفية انتقاده للاتفاقات الأخيرة بين  بغداد واربيل متهما إياه بسرقة 45 مليار دولار من ميزانية كردستان.

وقال محمود في تصريح  صحفي  «يبدو أن البعض لا يزال يفكر بعقلية استخدام القوات المسلحة لفض النزاعات بين الحكومة الاتحادية والأقاليم أو المحافظات، كما فعل السيد حيدر العبادي في 16 أكتوبر (تشرين الأول) 2017 حينما استخدم القوات المسلحة في اجتياح كركوك والمناطق المتنازع عليها والتي تخضع لحكم المادة 140 من الدستور التي لم تنجز بسبب سياساته وسياسة من سبقوه.

وأضاف أن «اتفاق الإقليم والحكومة الاتحادية وضمنه ما حصل في سنجار وضع حدا لتلك السلوكيات الخاطئة التي دمرت هذه المدينة من خلال استقدام عناصر مسلحة من دول أجنبية كسوريا وتركيا، وتحديدا مقاتلي حزب العمال الكردستاني التركي.


وتابع محمود «للأسف العبادي ما يزال يفكر بتلك العقلية التي أدت بالعراق إلى هذا الإفلاس والفشل السياسي.


وقال ان العبادي ومن سبقه فرضوا على إقليم كردستان حصارا وسرقوا حصة الإقليم من الميزانية الاتحادية لأكثر من خمس سنوات بلغت نحو 45 مليار دولار”، مبينا ان أي عراقي لا يعرف أين ذهبت تلك المليارات.

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