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الإثنين, 02 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 02 تشرين الثاني 2020 09:24 ص

نائب: البرلمان قدم الكثير من دعوات الاستضافة للكاظمي والاخير لم يستجب

الكاظمي

اكد النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي، ان مجلس النواب قدم الكثير من الطلبات لاستضافة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الا انه يرفض الاستجابة بشكل متعمد.


وقال الزيادي ان “مجلس النواب قدم طلبات رسمية كثيرة للكاظمي لاستضافته داخل المجلس ومناقشة الازمة المالية والورقة البيضاء التي قدمتها حكومته”، لافتا الى ان “الكاظمي تهرب ورفض الحضور بشكل متعمد.


واضاف ان “سياسة الحكومة المالية غير صحيحة ويجب ان يتم وضع خطط فعالة لحل الازمة”، مبينا ان “الهدف من الاستضافة للكاظمي ووزير المالية هو جمع الحقائق ومعرفة الخلل الحاصل.

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