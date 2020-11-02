الجبهة العراقية: توصلنا الى اجماع باقالة الحلبوسي





اعلنت الجبهة العراقية عن توصلها الى قرار جماعي باقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.



وقال المتحدث باسم الجبهة النائب محمد الخالدي ان “رئاسة مجلس النواب مقصرة في الكثير من الأمور واصبح هناك تفرد بالقرار”، لافتا الى ان “هناك قرارا جماعيا بالذهاب الى اقالة الحلبوسي.



واضاف ان “الجبهة وصلت الى مراحل متقدمة مع عدد من الكتل السياسية داخل مجلس النواب لاقالة الحلبوسي”، مبينا ان ” هناك تفردا وعزلا للكتل السياسية من قبل الحلبوسي ولا توجد شراكة في عمله السياسي والبرلماني ،.



وتابع ان “وفدا كرديا سيصل العاصمة بغداد اليوم وسيتم البحث معه بشأن اقالة الحلبوسي.