"الحرة" تفضح المجرم.. نوري المالكي يغازل إيران وعينه على السلطة من بوابة ميليشيات الحشد الشعبي الإرهابي

صحفيون: المالكي لم يتنازل عن حلم العودة للسلطة رغم جرائمه وفضائحه



في تقرير، كشف مطامعه وطبيعة تحركاته الفترة الأخيرة وتصريحاته التي عرضها موقع "بغداد بوست" قبل يومين واستبعد فيها المجرم نوري المالكي، إجراء انتخابات في العراق في المواعيد التي حددها الكاظمي العام القادم، كما استبعد حل الحشد الشعبي الإرهابي.

وفي تقرير "للحرة" فضح أطماع نوري المالكي وتطلعه للسلطة من جديد على أنقاض حكم الضعيف مصطفى الكاظمي، وكان قد ترك نوري المالكي منصبه بعد أن تمكن داعش الإرهابي من السيطرة على مناطق واسعة من العراق في عهده وسقطت الموصل.

وقال مراقبون عراقيون، إن هناك مؤشرات على أن رئيس الوزراء العراقي الأسبق، نوري المالكي، "يخطط" للعودة إلى كرسي رئاسة الوزراء من خلال "بوابة إيران ودعم الميليشيات"، بعد تصريحاته الأخيرة، ومواقفه من الأزمات التي يمر بها العراق.

وقال مصدر مقرب من ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي إن "هناك جهودا حثيثة ولقاءات من أجل مركز أكثر ملائمة للمالكي في المشهد المقبل".

وغاب المجرم المالكي، بشكل كبير عن المشهد العراقي منذ خسارته في الانتخابات عام 2014 بعد أشهر من سقوط مساحات كبيرة من الأراضي العراقية بيد تنظيم داعش الإرهابي، فيما اعتبر تقصيرا مباشرا من الحكومة التي رأسها المالكي لفترتين متعاقبتين.



وخسر المالكي منصبه لصالح رفيقه في حزب الدعوة، حيدر العبادي، الذي كان آخر رئيس وزراء من هذا الحزب يتولى قيادة الحكومة. وأضاف المصدر أن "المالكي يلتقي بشكل مستمر بالقادة السياسيين وزعماء الحشد الشعبي الارهابي والقادة الجماهيريين".

وقال الصحفي، ناصر طه، وفق تقرير "الحرة" إن "المالكي يحاول العودة إلى سدة الحكم، من خلال بوابة إيران والميليشيات"، مضيفا أن الرجل "يغازل إيران في هذه الفترة بشكل أكبر من أية فترة مضت". وأضاف طه أن "المتتبع لتصريحات المالكي الأخيرة سيعرف جليا إنه يحاول الظهور بمظهر المتناغم مع مواقف إيران، باعتبار إنها تمتلك مفاتيح العراق خاصة بعد انتهاء التظاهرات".

وكان المالكي قد هاجم إسرائيل مؤخرا، وهى التجارة الرخيصة وسبق ذلك تصريحات أخرى بأن "الحشد الشعبي الارهابي لن يحل أبدا". ويقول مراقبون إن المالكي يستخدم هذه الشعارات خاصة ضد إسرائيل لاستمالة إيران لصالحه.

وأكد الصحفي والمحلل عمر الجفال، إن "نوري المالكي يُحاول منذ إبعاده عن رئاسة الوزراء تصدير نفسه مجددا".

ويعتقد الجفال إن "جميع المعطيات لا تبدو لصالح المالكي"، مضيفا قوله: "حتى الفصائل التي دعمها صارت أكبر منه، ولا تولي كثير اهتمام لرأيه". وشدد الجفال إن عودة المالكي للحكم هي "حلم بالنسبة له، وكابوس لأي عراقي آخر".

ولفت الصحفي، طه ناصر، يقول إن "تناقص حظوظ المالكي يجعل منه أكثر استعدادا للتنازل للميليشيات وإيران عن أي شيء، فهو يستقتل دائما للعودة إلى السلطة، وهذا ما يجعل الوضع خطرا".

بينما قال الصحفي، أحمد حسين، إنه " لا يمكن استبعاد ترشح المالكي، أو أي من الشخصيات التي تولت زمام السلطة في العراق منذ 2003، على الرغم من فشلها فشلا ذريعا". واستبعد حسين أن ينجح المالكي في مساعيه للعودة إلى السلطة، وفق المعطيات التي تشهدها البلاد، والأجواء التي فرضتها الاحتجاجات، وهو ما يفرض على المالكي وزعماء الأطراف السياسية محاولة الدفع بشخصيات جديدة تدين لهم بالولاء لممارسة السلطة عبرها".

أطماع المالكي السياسية الحقيرة، ستتبلور وهو الخائن والمجرم خلال الفترة القادمة بعد أن يحرق الأرض ضد الكاظمي ويزيد من نفوذ الميليشيات.

أ.ي