الإطاحة بإرهابي يمتلك قاعدة بيانات "داعش" في كركوك

تمكنت قطعات الشرطة الاتحادية، اليوم الأحد، من القبض على أحد الإرهابيين تأشر انتمائه وفق قاعدة البيانات إلى عصابات داعش الإرهابي.

وبين اللواء "محمد جواد جعفر " قائد الفرقة الالية إن قوة من اللواء الالي الثالث تمكنت من القاء القبض على الإرهابي المطلوب (ج م ع) بعملية أمنية تم تنفيذها بالتنسيق مع قسم استخبارات الفرقة بعد ورود معلومات وبيانات دقيقة عن تواجد المطلوب ضمن قرية (المرة) بكركوك وضبط بحوزته فلاش ميموري يحتوي على قاعدة بيانات لعصابات داعش الإرهابي.

وقد تم إحالة الإرهابي والمضبوطات الى الجهات المختصة اصوليا لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.