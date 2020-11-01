الجبوري يطالب الأمم المتحدة بالتدخل لمنع "التزوير" في الانتخابات المقبلة بالعراق

طالب النائب السابق مشعان الجبوري، اليوم الأحد، مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات وبعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي" بالتدخل لمنع "التزوير" في الانتخابات المقبلة.

وقال الجبوري، إن "استجابة رئيسة الدائرة الانتخابية لطلب نواب عن صلاح الدين يتزعمهم ابو مازن وتوجيهها بإصدار أمر بتسمية ماجد البلداوي معاونًا فنياً لمكتب انتخابات المحافظة يؤكد أن البعض يريد تزوير الانتخابات والتلاعب بنتائجها".

وأضاف الجبوري في تغريدته على صفحته الرسمية بموقع (تويتر)، أن ذلك "يتطلب تدخل مجلس المفوضين وبعثة يونامي لمنع ذلك".