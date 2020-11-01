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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 01 تشرين الثاني 2020 04:04 م

برنامج النفط مقابل الإعمار… هل ينجح في إعادة بناء العراق؟ خبير اقتصادي يجيب

الكاظمي ومدبولي

وقعت مصر والعراق على 15 مذكرة تفاهم وبرنامج تعاوني، أمس السبت، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
يأتي ذلك في إطار التوافق على العمل ضمن برنامج النفط مقابل إعادة الإعمار، حيث ستنفذ الشركات المصرية من خلال البرنامج المتفق عليه، مجموعة مشروعات بحسب رغبة الحكومة العراقية، وسيتم وضع شكل لهذه الالية والبدء بشراكة مستقبلية تنموية واستثمارية.
فما هي أهم المشاريع التي سيقوم بها الجانب المصري في العراق؟ 
عن هذا الموضوع يقول  الخبير الاقتصادي صالح الهماشي "العراق يعيش أزمة مالية، وهو يحاول أن يلعب بورقة النفط، في ظل حاجة مصر إلى هذه المادة، فالعراق لا يستطيع دفع الأموال للمشاريع بسبب وضعه المالي، ومصر بحاجة كبيرة إلى الطاقة، كما أنها ستستفيد من تدني سعر النفط الذي سيبيعه العراق لها."
وتابع الهماشي بالقول، "هذه الاستثمارات تعاني من واقع العمل العراقي المتردي، الذي يعرقل عمل الشركات بسبب نظامه المالي والإداري والفساد الموجود، لكن العراق يسعى دائما لإبرام هذه الاتفاقيات."
وأضاف الهماشي قائلاً، "هذه الاتفاقيات سترى النور، بسبب المشاكل الاقتصادية التي تعانيها مصر والعالم، حيث النمو السكاني وتزايد العمالة، وستركز مصر في استثماراتها على الطاقة والإسكان، أي الاستثمارات الحكومية التي ستضمنها الدولة العراقية."

 

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