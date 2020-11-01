المونيتور: تعطل الاستثمار في العراق بسبب مطالبات الميليشيات للمستثمرين بدفع الإتاوات

أكد موقع المونيتور الأمريكي، تعطل الاستثمار في العراق بسبب ابتزاز الميليشيات والعشائر للمستثمرين العراقيين والأجانب ومطالبتهم بدفع أموال طائلة.



وأشار الموقع الأمريكي إلى أن معظم المستثمرين اختاروا الانسحاب من المشاريع، خوفا من الانتقام العنيف في حال عدم تلبية مطالب الميليشيات، مبينا أنه تم تعليق أكثر من 6 آلاف مشروع بين عامي 2008 و 2019.



ولفت الموقع، إلى أن الميليشيات والعشائر تدّعي امتلاكها لأراضي مهجورة منذ عشرات السنين، مقابل تعويض مالي من شركات النفط أو الاستثمار.



يشار إلى أن ميليشيا “أصحاب الكهف” الموالية لايران، دعت إلى الابلاغ عن أي معلومات عن وجود مستثمرين من دول تعتبر منافسة لإيران كالولايات المتحدة والسعودية، مقابل دفع مكافآت مالية.



