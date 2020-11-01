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الأحد, 01 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأحد، 01 تشرين الثاني 2020 03:37 م

إجراء قضائي جديد في قضية عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

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أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوى التي أقامها رئيس نادى الزمالك، مرتضى منصور، لإلغاء قرار اللجنة الأوليمبية بعزله من رئاسة النادي ومنعه من مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات إلى جلسة الأحد 22 نوفمبر الجاري للاطلاع وتقديم المذكرات.
وطالب مرتضى منصور في الدعوى بوقف قرار اللجنة الأوليمبية المصرية، والذي يلزم إدارة النادي بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلاً منه واختصم منصور في الدعوى وزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة وهشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية.

وفي وقت سابق، أقام مرتضى منصور، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2015 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية، هشام حطب.

وكانت اللجنة الأولمبية، أعلنت في 4 أكتوبر الجاري، منع رئيس نادي الزمالك 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لرئيس بديل له.
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