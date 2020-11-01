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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 01 تشرين الثاني 2020 03:29 م

شبكة الإعلام العراقي تكشف حقيقة منع المذيعات والمقدمات المحجبات من الشاشة

شبكة الإعلام العراقي
أصدرت شبكة الإعلام العراقي، بياناً نفت فيه منعها المذيعات ومقدمات البرامج المحجبات من ظهورهن على الشاشة.

وذكرت الشبكة في بيان، أن "شبكة الإعلام العراقي، تنفي نفياً قاطعاً ما يشاع بشأن منعها الزميلات المحجبات من الظهور على شاشاتها".

وأضاف البيان، أن "الأمر في حقيقته يتعلق بانطلاق دورة برامجية جديدة توظف فيها إمكانيات الشبكة الصحفية والبشرية وفق رؤية مختلفة لا تقصي أي من الزميلات والزملاء، وانما توظفهم في أماكن تتناسب مع خبرتهم الصحفية في التقديم، ليقدم التلفزيون الرسمي مواد صحفية تليق باسم تلفزيون العراق".

وذكرت الشبكة، أنها "تعمل وفق القانون والدستور العراقيين، وأن ثوابت الدين الاسلامي الحنيف تشكل خطاً أحمر للشبكة لا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال".

وأشار البيان إلى أن "دوافع ما يشاع، أصبح واضحاً لكل عين منصفة هدفه الاساس إيقاف عجلة الاصلاح الاداري الذي تتبناه المؤسسة، حيث لم تَرُق هذه الاصلاحات لإحدى الجهات السياسية المعروفة بامتلاكها للجيوش الإلكترونية فبدأت منذ اليوم الأول لاستلام الإدارة الجديدة بفبركة الاخبار ومحاولة إثارة الرأي العام".

ووفقاً للبيان، أكدت الشبكة، "احتفاظها بحقها القانوني لمقاضاة كل من يثبت تورطه بنشر هذه الاكاذيب، وهنا تعدكم الشبكة بأنها ماضية لصناعة اعلام مهني يمثل جميع العراقيين على اختلاف انتماءاتهم".
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أخر تعديل: الأحد، 01 تشرين الثاني 2020 03:53 م
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