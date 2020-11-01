تعطيل دوام المدارس لمدة 30 يوما في كردستان بسبب تزايد الإصابات بكورونا

قررت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في إقليم كردستان، الأحد، إيقاف الدوام في المدارس لمدة شهر كامل.

وقال مصدر مطلع في تصريح له، إن “اجتماعا عقد بين وزارة الداخلية والتربية والتعليم العالي والصحة وممثلين عن الحكومات المحلية، وتم مناقشة تزايد اعداد الإصابات والوفيات بالفيروس خلال الأيام الماضية”.

وأضاف المصدر، أن “اللجنة قررت إيقاف دوام المدارس للصفوف الأول والثاني الإبتدائي، واستمرار دوام الصفوف المنتهية عبر النظام الإلكتروني، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا بشكل كبير بين الطلبة”