قرداغ: البرلمان سيعاود جلساته خلال الأسبوع المقبل

قال مقرر مجلس النواب، هوشيار قرداغ، اليوم الأحد، إن البرلمان سيعاود جلساته خلال الأسبوع المقبل.



وقال قرداغ، ان "مجلس النواب عقد جلساته في الأسبوع الماضي بشكل متكرر، لتعويض الجلسات السابقة نتيجة ازمة كورونا، الذي عطل العمل في جميع مؤسسات الدولة ومنها مجلس النواب".



وتابع: أن "النظام الداخلي لمجلس النواب يوجب عقد 8 جلسات كل 30 يوماً".



وأشار إلى أن "البرلمان سيعاود جلساته الاسبوع المقبل، لممارسة دوره التشريعي والرقابي".



هذا وكان مجلس النواب، قد رفع جلسته، بعد أن صوت على الدوائر الانتخابية لمحافظة كركوك، دون تحديد موعد اخر لعقدها.



