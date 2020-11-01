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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 01 تشرين الثاني 2020 02:53 م

نائب: الكاظمي لم يستجب لدعوات البرلمان للاستضافة ورفض الحضور متعمدا

الكاظمي
أكد النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي، الاحد، ان مجلس النواب قدم الكثير من الطلبات لاستضافة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الا ان الاخير يرفض الاستجابة بشكل متعمد.
وقال الزيادي في تصريح  له ، ان “مجلس النواب قدم طلبات رسمية كثيرة للكاظمي لاستضافته داخل المجلس ومناقشة الازمة المالية والورقة البيضاء التي قدمتها حكومته”، لافتا الى ان “الكاظمي تهرب ورفض الحضور بشكل متعمد”.
واضاف ان “سياسة الحكومة المالية غير صحيحة ويجب ان يتم وضع خطط فعالة لحل الازمة”، مبينا ان “الهدف من الاستضافة للكاظمي ووزير المالية هو جمع الحقائق ومعرفة الخلل الحاصل”.
واكد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر ، الثلاثاء الماضي، ان مجلس النواب سيخفض السقف المالي بشكل كبير لقانون تمويل العجز المالي.
واكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الثلاثاء، ان قانون تمويل العجز بالرواتب سيعاد النظر به قبل عرضه للتصويت، فيما بينت ان الجلسات المقبلة ستخلوا من قانون تمويل العجز.
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