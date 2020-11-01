وزارة النقل تبحث مع وفدي شركتين فرنسية وكورية جنوبية تنفيذ قطار بغداد المعلق

التقى الوكيل الاداري لوزارة النقل سلمان صدام البهادلي، اليوم الاحد، وفدي الشركتين الفرنسية الستوم والكورية الجنوبية هونداي، للتباحث حول خطوات انشاء مشروع قطار بغداد المعلق.

ونقل بيان للوزارة عن البهادلي قوله، ان القطار يعد خطوة حضارية مهمة من شأنها ان ترتقي بواقع قطاع النقل داخل العاصمة بغداد.

وتابع، ان الحكومة تنظر إلى مشروع انشاء القطار المعلق بالاهمية القصوى وعلى مستوى عال من المسؤولية، مشيراً الى اهمية الاسراع في انجاز المشاريع الستراتيجية المهمة ، خصوصا المشاريع التي تتعلق بمجال البنى التحتية للعاصمة بغداد.

من جانبهم ابدى اعضاء وفدي الشركتين الفرنسية والكورية استعدادهم الكامل للتعامل مع وزارة النقل بمختلف المشاريع الستراتيجية المهمة.

وتم في وقت سابق توقيع محضر مع وزارة التخطيط احالة تنفيذ مشروع قطار بغداد المعلق من مجلس محافظة بغداد الى وزارة النقل كونها الجهة القطاعية المختصة.