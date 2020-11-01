بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 01 تشرين الثاني 2020
آخر الأخبار
الإطاحة بإرهابي يمتلك قاعدة بيانات "داعش" في كركوك الجبوري يطالب الأمم المتحدة بالتدخل لمنع "التزوير" في الانتخابات المقبلة بالعراق شبكة الإعلام العراقي تكشف حقيقة منع المذيعات والمقدمات المحجبات من الشاشة ثوار تشرين: الخيارات مفتوحة.. وحراك جدي لتشكيل كيانات سياسية تعبر عن المتظاهرين قرداغ: البرلمان سيعاود جلساته خلال الأسبوع المقبل نائبة: الأزمة المالية الحادة التي يمر بها العراق بسبب سياسة حكومة الكاظمي السيئة روسيا تسجل 245 وفاة و18665 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة نائب مستقل: العراق عبارة عن علوة خضار والحكومة تسعى لرهن البلاد بديون محلية وأجنبية خيبة أمل تسيطر على الشارع العراقي.. مفاوضات سرية انتهت بفتح ساحة التحرير قتيلان و5 جرحى فى حادث طعن بمقاطعة كيبيك بكندا
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 01 تشرين الثاني 2020 02:47 م

وزارة النقل تبحث مع وفدي شركتين فرنسية وكورية جنوبية تنفيذ قطار بغداد المعلق

قطار بغداد المعلق
التقى الوكيل الاداري لوزارة النقل سلمان صدام البهادلي، اليوم الاحد، وفدي الشركتين الفرنسية الستوم والكورية الجنوبية هونداي، للتباحث حول خطوات انشاء مشروع قطار بغداد المعلق.
ونقل بيان للوزارة عن البهادلي قوله، ان القطار يعد خطوة حضارية مهمة من شأنها ان ترتقي بواقع قطاع النقل داخل العاصمة بغداد.
وتابع، ان الحكومة تنظر إلى مشروع انشاء القطار المعلق بالاهمية القصوى وعلى مستوى عال من المسؤولية، مشيراً الى اهمية الاسراع في انجاز المشاريع الستراتيجية المهمة ، خصوصا المشاريع التي تتعلق بمجال البنى التحتية للعاصمة بغداد.
من جانبهم ابدى اعضاء وفدي الشركتين الفرنسية والكورية استعدادهم الكامل للتعامل مع وزارة النقل بمختلف المشاريع الستراتيجية المهمة.
وتم في وقت سابق توقيع محضر مع وزارة التخطيط احالة تنفيذ مشروع قطار بغداد المعلق من مجلس محافظة بغداد الى وزارة النقل كونها الجهة القطاعية المختصة.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
202010090831143114

تعطيل دوام المدارس لمدة 30 يوما في كردستان بسبب تزايد الإصابات بكورونا 01 تشرين الثاني 2020 03:21 م

مصرف الرشيد

مصرف الرشيد يعيد فتح فرعين في مدينة الموصل 01 تشرين الثاني 2020 02:42 م

البرلمان

لجنة نيابية: ايرادات عقارات الدولة وماء بغداد لا تتجاوز 175 مليارا والحقيقي 600 مليار 01 تشرين الثاني 2020 11:06 ص

البيض

الزراعة النيابية تطالب بفرض عقوبات على منتجي البيض بعد ارتفاع الأسعار 01 تشرين الثاني 2020 10:50 ص

رئيس الجمهورية برهم صالح

التعليم تطالب رئيس الجمهورية بعدم المصادقة على قانون معادلة الشهادات 01 تشرين الثاني 2020 10:46 ص

جمال كوجر

المالية النيابية: عجز رواتب تشرين الأول لايتجاوز 20% وعلى الحكومة إطلاقها خلال أسبوع 01 تشرين الثاني 2020 10:17 ص

احمد مظهر الجبوري

نائب: تأخر الرواتب أمر معيب يزعزع ثقة المواطن بالحكومة 01 تشرين الثاني 2020 10:12 ص

رواتب كردستان

الرافدين يطلق عروضا ومزايا لإيداع العراقيين أموالهم بالمصرف 01 تشرين الثاني 2020 10:04 ص

التعليقات